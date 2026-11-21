La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el camino de la democracia con justicia no tiene marcha atrás, ya que su gobierno camina con la fuerza de la mayoría de las y los mexicanos y avanza hacia la Prosperidad Compartida; por ello, advirtió que van a volver a fracasar quienes intentan deslegitimar las elecciones de 2027, las cuales serán un ejemplo histórico de respeto al voto, ya que la democracia es la esencia de la Cuarta Transformación, movimiento que jamás traicionará su propia historia.

“Que se oiga fuerte y lejos: van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027, porque esa es su nueva farsa, al saberse derrotados buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto. Nosotros venimos de luchar contra los fraudes electorales, la democracia es nuestra esencia y jamás traicionaremos nuestra propia historia”, destacó durante el Desfile Cívico Militar por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que aquellos que buscan frenar la Transformación del país son los mismos que pretenden recuperar los privilegios que tuvieron durante el periodo neoliberal, que impulsaron los fraudes electorales de 1988 y 2006, que corrompieron los órganos electorales y que, en los últimos dos años, fracasaron con sus llamados a la violencia, al intento de injerencia extranjera y a la calumnia deliberada a través de campañas en medios y redes sociales.

Puntualizó que no es casualidad que los mismos que hoy reivindican a la dictadura de Porfirio Díaz, justificando un régimen autoritario y represor en nombre del progreso, añoran aquella falsa democracia sostenida por el fraude; sin embargo, dijo, el pueblo de México es mucha pieza y no desea más racismo, clasismo, discriminación ni más fraudes electorales ni justicia al servicio de unos cuantos.

“Aquellos que ansían regresar por sus fueros y privilegios, desesperados ante su falta de respaldo popular, intentan debilitar este proyecto de Transformación, que no es otra cosa que la conquista de la democracia y la justicia social del pueblo de México”, agregó.

En China expuso el crecimiento de México

Recordó que, en su más reciente gira por China, con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, expuso el crecimiento de México con un modelo económico propio que impulsa la Prosperidad Compartida, la justicia social, los derechos y el bienestar del pueblo mexicano.

Ejemplo de ello, enumeró, son los últimos resultados del Banco Mundial que indican que más de 17 millones de ciudadanos salieron de la pobreza de 2018 a 2026, gracias a los Programas para el Bienestar, el aumento al salario mínimo y reformas para garantizar los derechos del pueblo de México, con la premisa de que “Por el bien de todos, primero los pobres”.