Acusa EE. UU. a 26 miembros de Cártel de Sinaloa de narcoterrorismo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra 26 personas por narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas y/o lavado de dinero, que dijo, son miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa (CS).

La fiscal general, Pam Bondi, dijo que los imputados participaron “en el tráfico de más de 800 libras (casi 363 kilos) de fentanilo y otras drogas mortales”.

La acusación se produce tras la detención de 15 de los 26 acusados en una operación de la DEA a nivel nacional, realizada a lo largo de la última semana. En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que “estas acusaciones y detenciones son el resultado de una operación de varios años en la que se incautaron más de 400 kilogramos de fentanilo, casi 80 kilogramos de metanfetamina y 50 kilogramos de cocaína en comunidades del sur de Illinois y sus alrededores”.

Según el comunicado, un gran jurado federal dictó acusación sustitutiva señalando que los 26 acusados participaron en una red de distribución de drogas del cártel de Sinaloa (CS), con origen en México, que incluía el Distrito Sur de Illinois.