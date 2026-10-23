Acusa Fiscalía formalmente a Bermúdez Requena

La Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó la fase de investigación complementaria y presentó formalmente la acusación en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por el delito de desaparición forzada.

El fiscal general del Estado, Óscar Tonatihu Vázquez Landeros, confirmó que el Ministerio Público cumplió con este trámite procesal justo ayer jueves, al límite del plazo fatal fijado para este 23 de octubre por el juez de la causa.

Con esta acción, el órgano impartidor de justicia dará paso a la siguiente etapa del juicio en contra del exfuncionario, a quien también se le vincula como presunto líder fundador del grupo criminal La Barredora.

“Así es, estará el fiscal del Ministerio Público correspondiente presentando la acusación en contra de la persona que usted me refiere, que todavía se presume inocente”. ¿Y ahorita qué etapa sigue del juicio o cómo va?, se le preguntó. “Vamos a esperar la apertura”. Finalmente, ¿qué delito se le imputaron? “En este momento le hago referencia por desaparición”, señaló brevemente.

El titular de la FGE precisó que el proceso continuará a la espera de la siguiente fase procesal, recordando que sobre el imputado prevalece el principio de presunción de inocencia.

Cabe recordar que la Fiscalía ha solicitado una condena acumulada de hasta 154 años de prisión contra el también conocido con el alias del “Comandante H”, al sumarle imputaciones por delitos de secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa, presuntamente perpetrados durante su paso por la SSPC en las gestiones de los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.

Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y posteriormente extraditado a México para responder ante la justicia.

Por su parte, el exservidor público emitió en agosto pasado una carta desde el penal de máxima seguridad del Altiplano en la que rechazó los señalamientos.