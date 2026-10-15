Acusa Jufed persecución contra juez de Colima

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces (Jufed) manifestó su indignación ante la decisión del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de llevar al ámbito penal el caso de Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez del Centro de Justicia Penal Federal en Colima.

Mediante un comunicado, la organización consideró que llevar las diferencias de criterio jurisdiccional a ese terreno, representa una clara maniobra de persecución institucional, con toda la maquinaria del Estado, en contra de jueces de carrera judicial.

Lo anterior, afirmó, envía un mensaje intimidatorio a quienes ejercen la función de juzgar y demuestra la pérdida de neutralidad del TDJ.

Recordó que Sigales Obrador Garrido fue suspendido de sus funciones desde hace casi un año, habiendo vencido con exceso el plazo máximo de seis meses que la propia normativa fija para este tipo de medidas provisionales.

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación reafirmó su solidaridad y respaldo al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido y pidió el cese de las acciones de amedrentamiento penal y de la persecución política en contra personas juzgadoras de carrera judicial.