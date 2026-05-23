Acusa Kenia López a Morena de buscar más poder

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, criticó la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión y acusó que las reformas impulsadas por Morena y sus aliados buscan “concentrar más poder político”.

A través de una publicación en X, la legisladora panista cuestionó los temas que serán discutidos por diputados y senadores a partir de la próxima semana y aseguró que no responden a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

“¿Para qué se reúne de manera extraordinaria el Congreso Mexicano la semana entrante? ¿Para combatir al crimen organizado? ¿Para que las familias puedan llegar a fin de quincena? ¿Para que las madres buscadoras encuentren a sus hijos?”, escribió.

Asimismo, mencionó problemas como la inseguridad en Sinaloa, la situación del campo mexicano y la migración hacia Estados Unidos, para después concluir: “Lamentablemente, la respuesta es NO”.

López Rabadán sostuvo que el oficialismo pretende aprobar leyes “con el único propósito de concentrar más poder”.