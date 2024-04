Acusa Máynez al PRI de ‘tumbar’ su canción de Spotify

“Con la novedad de que la vieja política nos volvió a hacer una marranada”, denunció el político zacatecano. Cortesía

Jorge Álvarez Máynez denunció que “la vieja política”, en específico el PRI de Alejandro Moreno, bajó de Spotify la canción “Presidente Máynez”, con la que el candidato alcanzó el primer lugar en melodías virales en México.

En su cuenta de X, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) señaló que por la mañana la canción ya no aparece en la plataforma, esto luego de que cientos de jóvenes simpatizantes le informaron al abanderado que ya no podían usar “Presidente Máynez” en sus historias en redes sociales ni reproducirla.

Álvarez Máynez afirmó que Alejandro Moreno, líder nacional del partido tricolor, contrató a una persona llamada Moisés Salah para disputar los derechos legales por la música para que la plataforma diera de baja “Presidente Máynez” por problemas con su autoría.

“(La canción) Es de Yuawi, es de Moi Barba, que es gente que siempre ha trabajado con Movimiento Ciudadano. El PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, que no la pueda usar y que no la pueda subir”, agregó Álvarez Máynez.

Pese al hecho, el exlíder de la bancada naranja dijo que Alejandro Moreno no podrá detener “el fenómeno” que el movimiento naranja ya inició.

“Eres un cerdo, Alito Moreno, eres un cerdo, pero mira: la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros vamos a sonreír. Ustedes saben que la gente jamás podría poner en sus fiestas, en sus bodas, en su cumpleaños, en el antro, una canción del PRI. Ustedes saben que ya se van, que los mandamos al tercer lugar, que se van al basurero de la historia y que la gente va a tomar el destino de este país en sus manos”, dijo.