Acusa Pío López Obrador a la FGR de retrasar su caso

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tramitó un amparo en el que reclamó la dilación de la Fiscalía General de la República (FGR) en determinar si ejerce o no acción penal en la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.

El hermano menor de AMLO recurrió ante Gabriela Sandoval Saavedra, jueza decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, el pasado viernes para reclamar la dilación del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula I-7 DGCAP de la Ciudad de México.

Sin embargo, en el expediente no se dan mayores detalles sobre el caso de la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.

Notificación

En acuerdo publicado este jueves en el portal del Órgano de Administración Judicial (OAJ), la jueza electa por voto popular reportó que notificó vía electrónica a Pío López Obrador, sin abundar si admitió a trámite la demanda o si concedió alguna medida cautelar.

Desde que fue exhibido recibiendo dinero en efectivo de David León, excoordinador de Protección Civil en el inicio del sexenio de AMLO, Pío López Obrador ha estado en el ojo del huracán y se interpusieron varias denuncias en su contra en materia electoral.

Sin embargo, en octubre de 2022, la Fiscalía General de la República, a cargo en ese entonces de Alejandro Getz Manero, determinó no ejercer acción penal en su contra por delitos electorales.