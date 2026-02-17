Acusa PRI a Morena de desabasto de vacunas

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que el “desabasto criminal” del gobierno de Morena provocó el regreso del sarampión, una enfermedad erradicada en el país, poniendo en riesgo la salud y la vida de las y los mexicanos.

En un video publicado en redes sociales, el PRI destacó que, durante el gobierno de Morena, tres de cada 10 niños se han quedado sin su vacuna contra el sarampión. “El sarampión no miente; Morena sí”, recalca el partido tricolor en su mensaje.

En el video aparece el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien afirma que los de Morena son un desastre para gobernar y buenísimos para hacerse “weyes”.

El dirigente nacional del tricolor pregunta: “¿Ahora de quién es la culpa?”, en referencia a la costumbre de Morena de responsabilizar a los demás de lo que ocurre en México.

Por ello, advierte que “Morena es un peligro para tus hijos y tu familia”.

Recordó que con los gobiernos del PRI sí se vacunaba. “Con el PRI sí había prevención y responsabilidad”, aseguró.