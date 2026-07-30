Acusa PRI intimidación política y censura al INE

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó su “más enérgico, total y contundente rechazo” a la “insólita” resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordena a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, retirar de redes sociales las publicaciones donde señala que Morena es un narcopartido al servicio del crimen organizado.

“Este fallo no es más que una burda maniobra de intimidación política dictada desde el poder, un intento desesperado por imponer la censura y una muestra inequívoca de que el régimen busca instaurar una dictadura donde nadie los cuestione, nadie los critique y nadie se atreva a exhibir sus nexos inconfesables con la delincuencia organizada”, afirmó el partido tricolor.

Señaló que es el “colmo del cinismo” que el gobierno, “pretenda usar a las instituciones del Estado para censurar y atentar contra las libertades de las voces de oposición”.