Acusa Rusia sobre intento de sabotaje durante elecciones

El Ministerio de Desarrollo Digital y Comunicaciones de Rusia denunció hoy un intento de sabotaje a las líneas de fibra óptica de internet en cuatro regiones del Lejano Oriente con el fin de entorpecer las elecciones parlamentarias que arrancaron este viernes y concluirán mañana domingo.

“El intento de sabotaje no interrumpió las elecciones en el Lejano Oriente. Las comunicaciones en las regiones de Sajalín, Magadán, Kamchatka y el distrito autónomo de Chukotka han sido totalmente restablecidas”, señaló la dependencia en Telegram.

Según el Ministerio, “la causa de las fallas de internet fueron daños deliberados ocasionados a la línea de comunicaciones de fibra óptica, un nuevo intento de entorpecer las elecciones”.

“No resultó, la votación transcurre normalmente. Las consecuencias de la avería fueron paliadas rápidamente. El Ministerio de Desarrollo Digital controla la situación”, concluyó.

Un 31.09 % ya ejerció su voto

Un tercio de los rusos ya ha votado en las primeras elecciones legislativas de toda la guerra, casi el doble que hace cinco años. Un 31.09 % de los votantes ya habían ejercido su derecho al sufragio, según informó la CEC a las 09.05 GMT.

Las autoridades admiten que la mayoría de los rusos optan por el voto electrónico. En total, según el gobierno, un 70 % de los rusos que habían solicitado la opción telemática habían votado de esa forma el viernes, lo que ha desatado sospechas de observadores y opositores.

El propio presidente ruso, Vladímir Putin, abrió el viernes las elecciones legislativas votando por internet. Le secundaron el primer ministro, Mijaíl Mishustin; el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov y el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.