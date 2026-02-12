Acusa Sansores a Monreal de entrometido

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, de entrometerse en su gestión y a “cuidar su chiquero”, y agregó que durante la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum “le hacía daño (porque) decía cosas por abajo y la agredía sutilmente”.

“Yo le pido, yo lo exhorto muy amablemente a que no se meta, donde no tiene que meterse y que mejor primero cuide su chiquero, que lo ponga en orden, porque él tiene muchas cosas que hacer, que no se da cuenta y una de esas es que es el que avala y cuida que ‘Alito’ siga protegido”, dijo.

Agregó que Monreal “ahora ya está en su pedestal, (y dice) que no me debo de meter, entrometerme en el Poder Legislativo, que respete la división de poderes. Pues claro, eso es lo que yo digo, que me respete, si él es Poder Legislativo, yo soy Ejecutivo”, dijo.

Aseguró que Monreal “es amigo muy cercano de Alejandro Moreno, como lo supimos desde hace varios programas, cuando esto empezaba, y lo cuida y lo protege y le sigue el juego”.

Mencionó que hace “más daño cuando es una persona que miente, que no es transparente, cuando se roba, cuando se miente. Eso para mí es lo que le hace daño al movimiento”.

“Amor y paz”: Monreal le responde a Sansores

Ricardo Monreal le respondió a la gobernadora campechana, y dijo que no es momento de provocación ni de incitar a la división, pues Morena ya tiene bastantes conflictos internos.

En conferencia de prensa, Monreal consideró que en este momento, Morena requiere de unidad, y no de confrontaciones.