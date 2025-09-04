Acusa Saúl Monreal campaña en su contra

El senador Saúl Monreal Ávila acusa a "un grupo" y a la dirigencia estatal de su partido de orquestar "una campaña" en su contra, durante la visita que realizó por Zacatecas la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ya que durante una conferencia de prensa ella nuevamente volvió a descartar al senador como posible candidato a la gubernatura en 2027.

Tras estas declaraciones, este miércoles, por medio de un video que colocó en sus redes sociales, Saúl Monreal manifestó su inconformidad contra quienes dirigen Morena Zacatecas y contra un grupo político que, dejó entrever, opera y tiene dentro de las estructuras del Gobierno Estatal.

Incluso, al video le agregó una descripción con un título que dice: "Hay un grupo que manipula y engaña a mi propio hermano... y es el que más daño le hace a Zacatecas". Saúl Monreal aprovechó su mensaje para dejar entrever que su aspiración de ser gobernador sigue igual de vigente.