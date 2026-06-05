Acusa Sheinbaum provocaciones en protestas de la CNTE

A una semana de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los actos de violencia y destrozos registrados durante las recientes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) forman parte de una estrategia de provocación y un discurso de la ultraderecha para forzar una respuesta represiva de su gobierno, la cual descartó categóricamente.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre la preocupación expresada por la Secretaría de Gobernación (Segob) respecto a la imagen que proyecta el país al exterior debido a las protestas magisteriales, que en los últimos días han incluido daños a inmuebles y enfrentamientos.

Sheinbaum sostuvo que detrás de estos hechos existe una intención de generar confrontación y aseguró que algunos grupos buscan beneficiar políticamente a sectores opositores.

La presidenta señaló que el objetivo de quienes promueven estas acciones sería provocar una reacción de fuerza por parte del Estado.

“Es una provocación para que nosotros actuemos. Y reprimamos. Es una provocación”, insistió.

Aprovechar Mundial para fomentar actividad deportiva

Además, afirmó que su gobierno busca aprovechar las múltiples acciones sociales que se han hecho en torno a la justa mundialista para fomentar el futbol entre niñas y niños y que estos sean la cantera de los equipos profesionales de futbol y de la Selección de Futbol de México, tanto de hombres como de mujeres.

Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno busca aprovechar las actividades que se han realizado y que estos permanezcan para fortalecer la actividad deportiva desde los lugares más apartados hasta las grandes ciudades.

Acuerdo con productores de jitomate

En otro tema, Sheinbaum Pardo informó que el acuerdo que firmó el miércoles con productores de jitomate busca disminuir el número de intermediarios para bajar el precio, y que se le dé prioridad al mercado nacional antes que la exportación.

Manifestó su confianza en que con este acuerdo baje el precio del jitomate. Resaltó que el acuerdo se logró con productores de 18 de los 25 estados que siembran jitomate en México.

“Lo que estamos buscando es disminuir esos intermediarios, que haya un acuerdo directo entre el productor y el que vende el jitomate, sea central de abasto o sea tienda de autoservicio, o sea tianguis, o cualquier otra forma de comercialización del jitomate”.

Cuestiona resoluciones del Departamento de Justicia

Así también, la mandataria declaró que el indulto del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por parte de Estados Unidos pone en duda las resoluciones del Departamento de Justicia, mismo que acusó a Rubén Rocha Moya y a nueve mexicanos más por vínculos con narcotraficantes.

“Salió una conversación de quien fuera presidente de Honduras, que en efecto estaba detenido en los Estados Unidos y que fue liberado y la detención era por narcotraficante o por estar vinculado con el narcotráfico. Estados Unidos decide liberarlo y hay una conversación telefónica entre él y otra persona en donde dicen que van a organizar una campaña en contra de Colombia y en contra de México.

“Es una manera también de dudar nuevamente. Vamos a ponerlo así: de resoluciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o de algunas oficinas del Departamento de Justicia, vamos a ponerlo así”, expresó la mandataria durante la conferencia matutina de este jueves.

Habla sobre carta de AMLO

Por otro lado, Claudia Sheinbaum recordó que Donald Trump habló con el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre su iniciativa de declarar a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas, a lo que AMLO expresó que estaba “muy mal” porque abriría la puerta a intervenciones ilegales.

La jefa del Ejecutivo destacó las modificaciones a la Constitución Política para no aceptar intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad independencia y soberanía de la nación. Tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización ni colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables.

Sheinbaum Pardo aprovechó para criticar al bloque opositor y “ultraderechistas neoliberales” y decir que no creen en el concepto de soberanía nacional. También criticó que políticos de oposición hayan invitado a Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española, para hablar sobre la soberanía mexicana.