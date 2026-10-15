Acusa Trump sin pruebas, a gobernadora

El presidente estadounidense Donald Trump acusó, sin pruebas, el miércoles a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, de haber sido sobornada por los cárteles.

En un mitin en la ciudad de Bullhead, en el estado visagra de Arizona, en el oeste del país, el mandatario arremetió contra la gobernadora Hobbs y declaró que “su gobernadora Katie Hobbs hace la voluntad de los cárteles”.

Añadió que “la gente dice que los cárteles la sobornan; no me sorprendería”, y acusó que “ellos tienen mucho dinero porque lo que ella hace no tiene sentido. Algo tiene que haber entre ella y los cárteles porque ella está causando una muerte tremenda en su estado”.

El mandatario acusó que Hobbs “vetó una legislación que habría sido mala y probablemente quebrado a los cárteles y aumentado las sentencias de prisión para los traficantes de fentanilo. No lo hizo. No la firmó”.

“Teníamos a una candidata maravillosa, y todas esas máquinas estaban averiadas el día de las elecciones ¡Qué elecciones tan amañadas!”, añadió.

Gobierno amenaza a California por supuesto envío de boletas

Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó a California con posibles acciones legales porque, según afirma, presuntamente se enviaron boletas de voto por correo a no ciudadanos para las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes.

Una carta enviada el martes a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, por Trent McCotter, subsecretario de Justicia interino, señala que el Departamento de Justicia proporcionó a funcionarios del condado de Los Angeles una memoria USB protegida con contraseña con una lista de nombres que, según el gobierno federal, probablemente corresponden a no ciudadanos a quienes se les enviaron boletas para participar en las elecciones de noviembre.

Así también, el miércoles el mandatario estadounidense le deseó una pronta recuperación al papa León XIV, después de que el pontífice se sometiera en Roma a una cirugía para extirpar un tumor canceroso.