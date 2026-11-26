Durante casi tres décadas, Francisco Aguirre Gómez estuvo al frente de una de las compañías radiofónicas más importantes de México. Su trayectoria empresarial, marcada por la expansión de Grupo Radio Centro, lo convirtió en una figura influyente de los medios de comunicación.

Sin embargo, este miércoles 25 de noviembre, su nombre quedó involucrado en una grave acusación de abuso sexual infantil luego de que la escritora mexicana Ximena Santaolalla lo señalara públicamente por presuntas agresiones cometidas durante nueve años, cuando ella era menor de edad.

En una entrevista publicada por El País, Santaolalla acusó a su padrastro de haber abusado sexualmente de ella desde los cinco hasta los 14 años, y estimó que sufrió alrededor de 2 mil 500 agresiones durante ese periodo.

El testimonio también plantea interrogantes sobre el entorno familiar, el poder económico y las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar hechos ocurridos durante su infancia.

Hasta el momento, los señalamientos no constituyen una sentencia judicial contra Aguirre Gómez, quien dejó recientemente la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro.