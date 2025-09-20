Acusaciones contra diputada deben estar sustentadas

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, subrayó que las acusaciones contra la diputada federal de su partido, Hilda Brown, tienen que estar sustentadas en pruebas, que hasta el momento no se han presentado.

“¿Qué pasa en el caso de la diputada que aquí se señala? Toma una determinación el Gobierno de Estados Unidos de congelar unas cuentas, le da aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera; la Unidad de Inteligencia Financiera no ve elementos de lavado de dinero y determina no congelar (la cuenta)”, explicó.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusó a Hilda Brown de tener vínculos con personas relacionadas a La Mayiza, una fracción del Cártel de Sinaloa.

Expuso que si se aportan pruebas a la Fiscalía, debe abrir una investigación como en todos los casos.

“Pero tiene que haber elementos, no se puede culpar a alguien nomás porque lo sacó Latinus. Tiene que haber elementos y sí tiene que haber una investigación si hay elementos, se trate de quien se trate en el caso de la legisladora”, afirmó Alcalde Luján.

Campaña de desprestigio contra Morena

La dirigente aseguró que no hay complicidad, no se tolera la corrupción ni la impunidad, por lo que no se daña al movimiento. Hay una campaña de desprestigio contra Morena, acusa Luisa Alcalde.

Ante los acontecimientos como el supuesto amparo de Andy López Beltrán, y subrayó que este hecho debe investigarse.

En conferencia de prensa desde Quintana Roo acusó que se trata de una campaña política en contra del movimiento y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que están buscando afectar a sus hijos.

Afirmó que la presidenta Sheinbaum está dando continuidad la proyecto de la Cuarta Transformación y del expresidente López Obrador, por lo que no tendría que deslindarse de su persona.