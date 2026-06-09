Acusaciones de narcopolítica afectan al movimiento: PT

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció que el estigma de “narcopartido” y “narcopolíticos” afecta en la percepción de la ciudadanía.

Sostuvo que la disputa política actual se libra principalmente en el terreno de la opinión pública y la comunicación. “Estamos en una disputa por la percepción y esta percepción la genera la comunicación y lógico es que sí nos afecta y sí nos golpea”, afirmó.

Cuestionado sobre si la estrategia de trabajo territorial y de acercamiento casa por casa podría ayudar a Morena a revertir esa imagen, Sandoval señaló que el origen de dicha narrativa proviene de Estados Unidos y de la oposición mexicana. Recordó que el gobierno estadounidense catalogó a los cárteles como organizaciones narcoterroristas y vinculó el problema del fentanilo con amenazas a la seguridad nacional.

“¿Quién trae ese discurso de narcopresidenta, narcopresidente, narcopartido? Pues es la derecha, es el PRI, el PAN, que son los que están enganchados a esos gobiernos”, sostuvo.

Impacto político

Sin embargo, al insistírsele que esos señalamientos están permeando entre la población, el legislador reconoció que sí tienen impacto político. “No, pues sí está permeando y sí afecta, porque acuérdense que la noticia, la que no mancha, tizna”, expresó.

A pesar de ello, afirmó que el PT mantiene su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.