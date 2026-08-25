Acusan a 31 implicados con cárteles mexicanos

La Fiscalía General de Carolina del Sur anunció ayer lunes acusaciones contra 31 personas de una presunta red de narcotráfico ligada a Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Anunciamos cinco autos de acusación emitidos por el Gran Jurado estatal, en los que se presentan 59 cargos contra 31 acusados vinculados a una red masiva de tráfico de drogas que se extiende desde los cárteles mexicanos hasta el área de Charleston”, dijo en sus redes sociales el fiscal estatal de Carolina del Sur, Alan Wilson.

Las acusaciones se derivan de la Operación Last Stand, que permitió desmantelar “redes criminales vinculadas a dos organizaciones terroristas extranjeras designadas y a pandillas violentas, y dio lugar a la incautación de varios kilogramos de cocaína, fentanilo y metanfetamina”, indicó el fiscal.

Según la fiscalía, la operación surgió a raíz de investigaciones sobre clubes nocturnos no autorizados en Charleston. Estos clubes eran conocidos por atraer a grandes multitudes, entre las que, según la oficina de Wilson, había miembros de pandillas e inmigrantes indocumentados. Los establecimientos también se convirtieron en centros de tráfico de drogas, señalaron las autoridades.

Hasta este lunes, la investigación ha dado lugar a cinco autos de acusación que suman los 59 cargos contra 31 acusados, señalados de traficar cientos de kilogramos de cocaína, metanfetaminas y fentanilo de los cárteles mexicanos hacia Carolina del Sur.