Acusan a Carlitos Rugrats de narcoterrorismo

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes una acusación contra Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”, presunto lugarteniente de alto rango y líder de un ala violenta del Cártel de Sinaloa, por los delitos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, por su rol en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

“La acusación formal de hoy subraya la determinación del FBI de desmantelar a los elementos más violentos del Cártel de Sinaloa”, declaró el agente especial a cargo Mark Remily, de la Oficina Local del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en San Diego. “Los Rugrats han alimentado una violencia brutal en México que se extiende hasta Estados Unidos, junto con un flujo implacable de drogas letales hacia nuestras comunidades. Junto con nuestros socios federales y estatales, seguiremos atacando a los líderes del cártel dondequiera que operen para llevarlos ante la justicia y proteger al público”, señaló.

Según los documentos judiciales, Páez dirige una prolífica red de fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína para la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por “El Mayo” Zambada.

Páez también es señalado de recurrir a asesinatos, secuestros y otras actividades violentas para imponer las órdenes del Cártel de Sinaloa en Sinaloa y Tijuana, recurriendo a un grupo de combatientes armados y sicarios conocidos como los “Rugrats”.