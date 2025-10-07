Acusan a diputada de robo de identidad en Hidalgo

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Guadalupe Cruz Montaño, es acusada de los delitos de fraude, falsificación de documentos y uso indebido de documentos en agravio de un ciudadano del municipio de Huejutla, identificado como Antonio Monterrubio Rivera.

De acuerdo con el afectado, descubrió que le fue robada su identidad, así como documentos oficiales para simular el arrendamiento de una casa que funciona como oficina de atención de la legisladora en Huejutla, por la cual se erogan mensualmente 17 mil pesos.

Hechos

El afectado señaló que la legisladora presentó ante el Congreso diversos documentos falsificados, incluida su firma electrónica, con los que se justificaron facturas y gastos realizados con cargo al erario público.

Según se dio a conocer, se expidieron facturas el 12 y el 31 de mayo de 2025 por concepto de renta de una casa de gestión en la colonia La Lomita, además de la compra de equipo fotográfico. Las facturas aparecen a nombre del “Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo” y habrían sido expedidas con los datos de Antonio Monterrubio Rivera, quien figura como persona física con actividad empresarial y profesional, y cuyo concepto es la renta de la mencionada casa de gestión.