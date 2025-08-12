Acusan a dos mexicanos por sobornos a Pemex

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el lunes a dos mexicanos por haber sobornado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a Pemex Exploración y Producción (PEP), la filial de exploración y producción propiedad al 100 % de Pemex.

Los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, ciudadano mexicano residente legal en Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, también mexicano, residente permanente en Spring, Texas.

Se les acusa de “haber sobornado a funcionarios mexicanos con el fin de manipular el proceso de licitación para asegurarse contratos lucrativos por valor de millones de dólares y otras ventajas”, declaró el fiscal general adjunto en funciones, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado.

“Esta acusación debería enviar un mensaje claro de que la División Penal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para su beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, añadió.