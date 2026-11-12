Acusan a Evo Morales de ser “el jefe de un cártel”

El Gobierno de Bolivia acusó el miércoles al expresidente Evo Morales de ser el “jefe de un cártel” del narcotráfico que opera “desde el Trópico de Cochabamba”, su bastión político y sindical en el centro del país, lo que, según las autoridades, le permitió “financiar” los conflictos registrados en mayo y junio pasados.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo -en una entrevista con la radio local Erbol- que Morales (2006-2019) es el jefe de “toda la producción” de droga que sale de la zona antes mencionada, que también es una de los principales espacios productoras de hoja de coca en Bolivia.

El jefe de cartera dijo, además, que en algunos operativos policiales, que realizó la institución durante los bloqueos de carreteras que se extendieron por siete semanas entre mayo y junio, se constató que “más de ocho millones de bolivianos salían del Trópico”.

“Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector”, añadió Oviedo, quien también señaló a sectores campesinos como la federación Tupac Katari de La Paz de haber financiado esas protestas con las que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Entre mayo y junio, campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Morales realizaron protestas callejeras y bloqueos de carreteras para que Paz renunciara, acusándolo de no solucionar la crisis económica que vive el país desde hace unos años.