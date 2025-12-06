Acusan a exagente de asociarse con el CJNG

Un exagente de alto nivel de la DEA (Administración de Control de Drogas en inglés) y un cómplice han sido acusados de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México que ha sido designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, según un acta de acusación revelada el viernes en la Ciudad de Nueva York.

Paul Campo, de 61 años, de Oakton, Virginia, quien se retiró de la DEA en 2016 después de una carrera de 25 años, enfrenta cuatro cargos federales de asociación delictuosa relacionados con presunto narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Los mismos cargos fueron presentados contra su asociado, Robert Sensi, de 75 años, de Boca Ratón, Florida.

La acusación presentada por un jurado investigador federal en Manhattan dice que Campo y Sensi hicieron tratos con una fuente confidencial que se hacía pasar por miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero que en realidad estaba siendo dirigida por funcionarios policiales. El secretario de Estado Marco Rubio designó al grupo como organización terrorista extranjera en febrero pasado.