Acusan a exvocero de nexos con rey del huachicol

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con el llamado “rey del huachicol”, Sergio Carmona, quien supuestamente habría financiado campañas políticas de gobernadores de Morena.

En su libro “Ni venganza ni perdón”, escrito junto con Jorge Fernández Menéndez, y que el miércoles salió a la venta, el exconsejero jurídico presidencial afirma que Ramírez Cuevas le abrió las puertas del círculo presidencial, “así, Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador”, se escribe.

En el libro se indica que Carmona fue un empresario tamaulipeco que no solo construyó un imperio gracias al contrabando de combustibles, sino que también tejió una red de influencias y favores políticos que, según documentos de inteligencia, llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional.

Se afirma que informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de su ejecución en 2021, y asegura que en cortes de Nueva York y Texas se investiga actualmente al coordinador de asesores de la presidencia por lavado de dinero y financiamiento electoral.

Puntualmente, en la página 220, Julio Scherer señala que fue a través de Jesús Ramírez que se habrían facilitado reuniones estratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave, entre ellas, la de su amigo personal Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas.

Se asegura que la cercanía entre Ramírez y Villarreal está documentada: fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos la respaldan.