Acusan a FGR de no entregar carpeta de huachicol fiscal

La defensa de los marinos acusados de encabezar una red de “huachicol” fiscal en las aduanas marítimas del país, acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con la entrega en su totalidad de la carpeta de investigación del caso como se le ordenó una jueza federal la semana pasada.

El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, que representa al contraalmirante Fernando y al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, este último preso en el penal del Altiplano, afirmó que la resolución judicial estableció que debían entregarse los 20 tomos que integran la indagatoria, completos y sin testar.

Sin embargo, aseguró que la FGR únicamente le entregó cuatro de los seis tomos pendientes, por lo que consideró que se ha incumplido con diversas obligaciones procesales, no solo al no entregar de manera íntegra la carpeta de investigación, sino también al no señalar fecha ni hora para que la defensa recabe las entrevistas de cinco analistas de la Agencia de Investigación Criminal, quienes refieren un supuesto video que hasta la fecha no ha sido puesto a la vista de la defensa.