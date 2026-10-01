Acusan a la oposición de entreguismo en iniciativa

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ha lanzado un nuevo dardo a los partidos de oposición, PAN, PRI y MC, después de que se manifestaron en contra de la iniciativa que busca prohibir la doble nacionalidad para gobernadores y presidente de la República.

Montiel Reyes acusó a las bancadas opositoras de sostener una postura que representa “una nueva expresión de entreguismo”, al supuestamente abrirle la puerta a la injerencia extranjera en el país.

“En el Senado de la República se enfrentaron dos visiones. Nosotros defendemos la soberanía de México y los derechos de nuestros hermanos migrantes como un mismo compromiso”, expresó la dirigente morenista.

Según la exsecretaria de Bienestar, en los gobiernos de la autoproclamada Cuarta Transformación se han ampliado los derechos del pueblo y se han dejado claras las responsabilidades de quien gobierna, lo que calificó como “mandar obedeciendo”.

Por ello, refrendó el respaldo de Morena a la reforma de nacionalidad única, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, minuta que busca “un compromiso exclusivo con el pueblo de México” de parte de quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.

Aprobación de reforma

El martes, la Cámara de Senadores aprobó esta reforma con 86 votos a favor de Morena y aliados y 43 votos en contra de la oposición, por lo que se turnó el proyecto de ley a los Congresos locales.