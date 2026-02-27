Acusan a “La Rana” de narcoterrorismo en EUA

La fiscalía del distrito Sur de California anunció el jueves una nueva imputación, esta vez por narcoterrorismo, contra René Arzate García, alias “La Rana”, a quien describió como un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, e informó que el Departamento de Estado elevó a cinco millones de dólares (mdd) la recompensa por información que conduzca a su captura y/o condena.

En una conferencia de prensa, el fiscal del distrito sur de California, Adam Gordon, señaló la nueva imputación sustitutiva por cargos federales.

Arzate García “ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años”, se informó en la conferencia.

También se elevó a 5 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Alfonzo Arzate García, alias “Aquiles”, hermano de René.

La fiscalía señaló que desde 2014, los hermanos Arzate García están prófugos y acusados de delitos de narcotráfico.