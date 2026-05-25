Acusan a líderes de movimiento frijolero

Después de cuatro meses de movilizaciones y a solo tres días que la agrupación de 300 productores de frijol suspendió sus protestas tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno Federal para el acopio de dos mil toneladas de frijol a 27 pesos el kilo, surgieron las primeras fracturas internas dentro del movimiento campesino, luego que varios integrantes denunciaron públicamente a los dirigentes por presuntas exclusiones de la lista de beneficiarios y por el supuesto reparto discrecional de costales para poder participar en la comercialización.

Los reclamos quedaron registrados en transmisiones en vivo y otros videos que se han difundido este fin de semana en redes sociales, donde varias personas aseguran haber sido excluidas de las listas, pese a participar en las protestas y guardias en la toma de edificios que fueron tomados.

En las grabaciones se ve que encaran a varios de los líderes del movimiento como Abraham Castro, Federico Najar y Rubén Hernández, a quienes les exigen explicaciones por la entrega de paquetes de costales.

Las primeras transmisiones fueron difundidas el pasado viernes desde un perfil identificado como Eloisa Gaytán López, en donde se ve que a las personas inconformes que persiguen y cuestionan a los líderes, que algunos productores recibieron hasta tres paquetes de costales, mientras a ellas quedaron fuera.

Los dirigentes frijoleros aseguran que hay una lista de asistencia de los integrantes que se movilizaron y que esa es la que ellos tienen para determinar el reparto de costales.