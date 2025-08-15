Acusan a Nicolás Maduro de sobornos

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó al régimen de Nicolás Maduro de pagar sobornos para poder “acceder libremente al espacio aéreo” hacia Honduras, Guatemala y México y poder traficar drogas que tienen como destino Estados Unidos y otros países.

En entrevista con Fox News, Bondi dijo que “hay un puente aéreo donde el régimen de Venezuela paga para tener libre acceso al espacio aéreo y sin ser detectado hacia Honduras, luego Guatemala y México, donde pueden traficar estas drogas, transportar estas drogas”.

La fiscal aseguró que “también están intercambiando dinero por sobornos. Están intercambiando armas. Para, por los puertos de entrada, y el espacio aéreo, hacer que estas drogas lleguen a todos estos otros países y a Estados Unidos”.

Además, Bondi dijo que Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La entrevista se da a conocer luego de que el pasado 7 de agosto, Estados Unidos aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.