Acusan a Semarnat de incumplir amparo

Organizaciones ambientalistas denunciaron que las nuevas iniciativas sobre economía circular impulsadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y legisladores de la Cámara de Diputados violan el amparo con número de expediente 32832764, que obliga al Estado mexicano a eliminar los plásticos de un sólo uso.

A más de un año de la sentencia del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que reconoció la omisión legislativa para prohibir estos materiales, los activistas advirtieron que las propuestas en curso incumplen el fallo.

Los activistas acusaron que la propia Semarnat promueve un proyecto de Ley General de Economía Circular que presume haber sido consensuado con sociedad civil y sector privado, pero que no ha sido hecho público.