Acusan a senadora de Virginia por narcotráfico

La senadora estatal de Virginia, L. Louise Lucas, una de las demócratas más poderosas del estado, fue acusada el jueves de desempeñar una función de liderazgo en una amplia empresa criminal que adquiría y distribuía grandes cantidades de marihuana y lavaba las ganancias, según las autoridades federales.

Lucas, que ha ocupado cargos electos durante décadas, utilizó su poder político para blindar la operación del escrutinio, de acuerdo con una acusación formal que la imputa a ella y a otros seis acusados, entre ellos varios de sus familiares. Ella “puso sus propios intereses financieros por encima de la gente a la que fue elegida para servir”, afirmó el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien habló en una conferencia de prensa junto con el director del FBI, Kash Patel.

Los cargos, entre los que se encuentran tráfico de drogas y lavado de dinero, se produjeron después de que el FBI registrara en mayo la oficina de Lucas en su ciudad natal y una tienda de cannabis en la que tiene participación. En el momento del registro, la senadora —quien ha sido una crítica abierta del gobierno del presidente republicano, Donald Trump— caracterizó el hecho como un intento de intimidación.