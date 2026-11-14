Acusan a viuda de Gabriel Rivas de buscar su curul

Integrantes de la asociación cívica Gustavo Salgado Delgado señalaron públicamente a Amelia Hernández, viuda del regidor asesinado Gabriel Rivas Ríos, de oponerse a la toma de protesta de Alejo Carmen Lagunas Castañeda como concejal suplente en el Cabildo de Cuernavaca, al presumir que busca ocupar directamente la curul que quedó vacante tras el homicidio ocurrido el pasado 4 de noviembre en Acapantzingo.

Humberto Arizmendi García, fundador e integrante de la agrupación social, refrendó su solidaridad y respaldó a Hernández dentro de la organización, pero rechazó de manera tajante cualquier maniobra política encaminada a que ella asuma el cargo público por encima de la fórmula registrada.

“Que la señora ocupe su lugar como le corresponde en la asociación; siempre estaremos con ella, pero que deje que la voluntad de Gabriel se cumpla”, sentenció el activista.

Presunta intención

El dirigente explicó que, aunque la viuda no ha expresado de forma frontal su aspiración, los incidentes registrados recientemente en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca —donde se bloqueó el ingreso al suplente— evidencian una presunta intención de quedarse con la regiduría. Advirtió que dicho escenario traicionaría los ideales políticos del propio Rivas Ríos, quien mantuvo como bandera el combate frontal al nepotismo.

“Estamos en un tiempo en el que no debe haber nepotismo, y el nepotismo fue algo que defendió Gabriel durante toda su lucha”, enfatizó Arizmendi García.