Acusan al PAN de “moches” por compraventa de enseres

Diputados de Morena revelaron un esquema de compraventa de productos para el hogar, presuntamente fraudulento, operado por legisladores del PAN.

Durante La Chilanguera de este domingo, los morenistas acusaron a los legisladores Daniela Álvarez y Andrés Sánchez de comprarle productos como tinacos, cisternas, calentadores solares, colchones, lavadoras, laptops y pantallas a la asociación civil Sumando Oportunidades y después revenderlos más caros a los vecinos de Tlalpan y Xochimilco.

El vocero del grupo parlamentario de Morena, Paulo García, precisó que este ‘moche’ que sacan los legisladores panistas no es lo más grave, sino que entregan el producto, que disfrazan como programa social, rotulado con su nombre, fotografía y colores del partido, lo que constituye, de acuerdo con el artículo 134 constitucional, un acto de promoción personalizada de un servidor público, prohibida en cualquier modalidad de comunicación fuera de los periodos de campaña.

Adelantó que denunciarán estas conductas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.