Acusan al PAN por amparos contra Cablebús

Diputados locales y federales de Álvaro Obregón denunciaron una estrategia legal concertada para frenar la construcción de la Línea 5 del Cablebús, que iría de Mixcoac a El Oyamel.

Durante “La Chilanguera” de este domingo, los legisladores explicaron que el 24 de marzo un grupo de vecinos de la colonia Colinas del Sur presentó una demanda de amparo para suspender de forma definitiva la construcción de la Estación Santa Lucía.

Detallaron que detrás de esta demanda se encuentra el abogado José Manuel ‘N’, socio fundador del despacho Artículo 27, que se define a sí mismo como “una organización de la sociedad civil enfocada en el litigio estratégico y activismo judicial para proteger el patrimonio cultural, artístico y los derechos culturales en México”.

Los diputados revelaron los vínculos de la organización Artículo 27 con el PAN. Uno de sus fundadores, Carlos Lara, publicó en 2018 un libro titulado Los retos culturales del PAN, editado por el propio Acción Nacional. Además, la titular de la demanda de amparo, María del Socorro “N”, fue directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, mientras que José Manuel “N” es cercano a Lourdes Martínez Pizano, exdiputada por Movimiento Ciudadano en Jalisco, quien también ha buscado la presidencia municipal de Tlaquepaque con el partido Hagamos México.

La bancada de Morena señaló que, detrás de estos personajes y del intento de sabotaje al Cablebús, se encuentran Jorge Romero, dirigente del PAN, y Luisa Gutiérrez, presidenta del partido en la CDMX.