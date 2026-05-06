Acusan al papa de poner en peligro a muchos católicos

A dos días de la reunión entre el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, y el papa León XIV, el presidente Donald Trump volvió a echar leña al fuego, atacando al jerarca religioso.

En una entrevista con el periodista Hugh Hewitt para el programa “The Hugh Hewitt Show”, Trump insistió en que el papa está a favor de que Irán tenga un arma nuclear y que con eso “está poniendo en peligro a muchos católicos y a muchas personas”.

El nuevo ataque de Trump se produjo 48 horas antes de la reunión de Rubio con el papa, con el objetivo de recomponer la relación bilateral, afectada por los señalamientos de Trump y las críticas del jerarca a políticas del gobernante estadounidense como las deportaciones masivas de migrantes y la guerra.

Sin embargo, el papa León XIV afirmó este martes que si alguien quiere criticarle “que lo haga con la verdad” y defendió que la misión de la Iglesia es “predicar el Evangelio y la paz”.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz”, dijo a los periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.