Acusan al PRIAN de actuar como una “mafia”

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel respondió a los señalamientos de representante del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, en el sentido de que el partido junto con el gobierno federal “está preparando las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que el narcogobernador Rubén Rocha Moya regrese a su cargo en Sinaloa».

A través de redes sociales, Montiel acusó a la oposición de recurrir a la desinformación como estrategia política para desviar la atención de su propio historial.

Además, calificó al PAN como una oposición «moralmente derrotada» y aseguró que el llamado PRIAN «sí opera y sí se organiza como una verdadera mafia».

En el mensaje, la representante del partido guinda recordó que durante el gobierno del expresidente Vicente Fox ocurrió la fuga del entonces líder del Cártel de Sinaloa y afirmó que ni esa administración ni la de Felipe Calderón actuaron para capturarlo.

Asimismo, señaló que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue cómplice de dicho grupo criminal y recordó que actualmente se encuentra preso en EE. UU..

En el mensaje, exigió al PAN dejar de “encubrir” a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusó de promover la injerencia extranjera con fines electorales y de ampararse en el fuero para evitar enfrentar a las autoridades.

“Si tanta urgencia tiene de ‘justicia’, empiecen por su propia casa: dejen de encubrir a la traidora a la patria”, expresó.

Finalmente, respaldó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró que su administración mantiene el principio “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.