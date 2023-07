Acusan campaña sucia por posible atentado

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la existencia de una campaña sucia, "muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad", en la que se asegura que si algo le pasa a una aspirante presidencial será su culpa.

El mandatario federal aseguró que esta campaña no ha sido espontánea, que inició hace una semana y en la que participan, acusó, varios periodistas y medios "vinculados a Salinas de Gortari" y que se busca desestabilizar.

"Estoy constatando una campaña que acaban de echar andar muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima; están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía, pero esto lo está diciendo (Joaquín) López-Dóriga, la señora (Beatriz) Pagés, (Héctor) Aguilar Camín, (Raymundo) Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari".

Pide a simpatizantes ser respetuosos con adversarios

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a respetar a opositores al Gobierno Federal, no darles motivo para nada, a no "testerear" (provocar) a sus adversarios ni con el pétalo de una rosa, pues manifestó que no hay nada que temer y que el país, bajo su gobierno "vamos requetebién".

Dijo esto luego de que la senadora del PAN y aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, denunció haber sido víctima de agresiones por parte de simpatizantes de Morena en Oaxaca.

En otro tema, alertó que las adicciones a las drogas causan mucho dolor y pérdida de vidas humanas, sobre todo en jóvenes.

"Nada que es algo bueno y no afecta, daña mucho las adiciones a las drogas, causan mucho dolor y pérdida de vidas humanas, sobre todo en los jóvenes".

Y al ser cuestionado sobre si intervendrá en sucesión de rector de UNAM, López Obrador aseguró que con respecto a la autonomía universitaria, no intervendrá en el proceso de sucesión de rector, pero pidió al ex rector José Narro hacer lo mismo.

"Se debe respetar la autonomía, nosotros no vamos a meternos en nada, en nada, los universitarios van a decidir, lo importante es que ya no decida Narro, porque dicen somos autónomos, sí, es como los candidatos independientes, son independientes del pueblo, no del poder".

Denuncia en contra del gobernador de Texas

Así también, agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por haber presentado una denuncia en contra del gobernador de Texas, Greg Abbot, por haber instalado boyas y alambradas en el río Bravo como medida para frenar la migración.

El mandatario federal aseguró en conferencia de prensa que estas medidas implementadas por el gobernador texano están violando la soberanía de México y tratados internacionales.

En otro tema, afirmó que son muy alentadores los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que muestran una disminución de 10 % en los homicidios dolosos en el país que se registraron en 2022 en comparación con los de 2021.