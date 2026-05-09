Acusan censura tras cancelación de visita de Díaz Ayuso

La gira de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en México concluyó de forma anticipada tras la cancelación de parte de su agenda en la Riviera Maya, en medio de señalamientos cruzados sobre presuntas presiones políticas y condiciones adversas para su desarrollo.

Inconformidad

Ante esto, algunos panistas expresaron en redes sociales su inconformidad y protestaron por lo que calificaron como una posible censura o intervención política del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de la funcionaria española.

Kenia López se disculpa

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó que el trato hacia la funcionaria española fue inadecuado y llamó a evitar la polarización política, señalando la importancia de mantener condiciones de respeto para visitantes internacionales.

El senador panista Marko Cortés afirmó que la suspensión de actividades refleja un entorno de intolerancia política y acusó que este tipo de episodios dañan la imagen internacional del país, particularmente a pocas semanas del inicio del Mundial de 2026.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez sostuvo que existieron acciones desde el gobierno federal que habrían influido en la cancelación de actividades, lo que calificó como un hecho de “autoritarismo confirmado”.

Agenda, tensiones y cierre anticipado

La agenda original de la visita contemplaba una gira de 10 días del 3 al 12 de mayo de 2026 con actividades en Ciudad de México, Aguascalientes y otros estados, enfocadas en cooperación económica, académica y cultural.

Durante su estancia, Díaz Ayuso sostuvo reuniones con cámaras empresariales, participó en foros de inversión y realizó encuentros institucionales en distintos puntos del país.

Sin embargo, su participación en los Premios Platino en Xcaret fue cancelada luego de que la organización decidiera retirar la invitación para evitar la politización del evento.