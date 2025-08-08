Acusan colectivos a SCJN de traición

Más de 850 jueces y ciudadanos reprocharon el papel de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la reforma judicial, la cual consideran el mayor retroceso en materia de independencia judicial en la historia moderna de México, que no hubiera sido posible sin cómplices dentro del Poder Judicial.

El grupo acusó de traición al máximo tribunal del país, encabezado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, por “despreciar y omitir” la revisión del amparo que obtuvieron en el que se declaró inconstitucional la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por vicios legislativos.

A través de un comunicado, los jueces y ciudadanos recordaron que desde febrero de este año solicitaron al pleno de la Suprema Corte asumir la competencia del amparo indirecto 121/2024, pero “no hubo respuesta”.

“En su lugar, hasta el 4 de junio, la presidencia de la Corte turnó indebidamente la petición a la Primera Sala cuando su conocimiento correspondía al pleno. Y el 11 de junio, en sesión privada, esa Sala la rechazó por unanimidad, al parecer, escudándose en tecnicismos y formalismos que ellos mismos fabricaron. Esa decisión no fue un descuido: fue una claudicación deliberada”.

Ante ello, consideraron que los ministros incumplieron flagrantemente el deber de guardar y hacer guardar la Constitución cuando más se necesitaba su firmeza. “Cuando más se requería de su valor, eligieron callar. Optaron por la omisión. Renunciaron a su deber histórico”, arremetieron.

Ministros optaron por protegerse del costo político

Aseguraron que los ministros prefirieron protegerse del costo político, de las presiones, de las amenazas o de perder los haberes de retiro, en vez de limitar al poder ante una de las etapa más oscuras de la vida democrática en México.

“En lugar de enfrentar al poder, se replegaron y, con ello, consintieron la destrucción del equilibrio constitucional.

“La sociedad no olvidará este agravio. No olvidará que la Corte, en el momento más importante desde 1917, eligió replegarse. Los ministros no serán recordados como jueces sino como cómplices”, advirtieron.

Indicaron que sabedores de que ninguna reforma es válida si viola los principios fundamentales consagrados en la propia Constitución, los ministros tuvieron la oportunidad de defender la Constitución y no lo hicieron. “Prefirieron atestiguar pasivamente la demolición del orden jurídico. Pudieron haber hecho historia, pero se resignaron a administrar la decadencia”, lanzaron.