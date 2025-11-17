Acusan convocatoria conservadora en marcha

Los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT en el Senado de la República expresaron su rechazo a los hechos de violencia registrados durante la marcha “convocada por sectores conservadores”.

En un pronunciamiento suscrito por los 87 legisladores del bloque oficialista, condenan que en la movilización se hayan presentado agresiones a elementos de seguridad y daños al espacio público.

“Como un movimiento emanado de la lucha social, jamás desacreditaremos la manifestación. La protesta social y la libre expresión son derechos constitucionales; sin embargo, ningún derecho puede ejercerse afectando la integridad de las personas ni la seguridad colectiva”, subraya el escrito.

Los senadores de Morena, PVEM y PT afirman que “lo sucedido el sábado evidencia los intereses de la ultraderecha cuya intención es promover discursos de odio y recurrir a la violencia para polarizar”.