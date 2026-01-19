Acusan de atentar autonomía universitaria

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que “Morena cruzó una línea peligrosa”, pues violentó la autonomía universitaria y utilizó a las instituciones de seguridad y justicia como instrumentos de persecución política en Campeche.

El líder tricolor reprobó la detención y la destitución del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, la cual calificó de “orquestada” e “injustificada”.

Durante el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, señaló que el conflicto se detonó luego de que el rector José Alberto Abud Flores negara el ingreso a Morena al campus universitario para realizar actos de proselitismo político, en defensa de la autonomía universitaria, lo que desató una represalia directa desde el poder estatal.

El legislador recordó que Abud Flores es un opositor abierto de la gobernadora Layda Sansores, un férreo defensor de la independencia académica y aspiraba a una posible reelección.

“Estamos hablando de un académico de 73 años, con dos doctorados —uno de ellos cursado en Inglaterra—, miembro de la Academia Nacional de Historiadores, dos veces rector, con una trayectoria nacional e internacional. Pretender convertirlo de un momento a otro en delincuente es simplemente inverosímil”, afirmó.

Moreira calificó la detención como arbitraria, injustificada y plagada de irregularidades, al señalar que la versión oficial se modificó de manera contradictoria, primero aludiendo a un vehículo presuntamente vinculado con armas y posteriormente a la supuesta localización de sustancias ilícitas.

Subrayó que este caso confirma un patrón autoritario en Campeche: leyes para amedrentar periodistas, persecución a comunicadores, detenciones de ciudadanos que protestan, juicios por “daño moral” para silenciar críticas y ahora la intervención directa contra una universidad pública.

Finalmente, Moreira Valdez sostuvo que, cuando se gobierna con miedo, “se persigue a los opositores y se pisotea la autonomía universitaria, no hay inversión, no hay empleos y se empobrece a la gente”.