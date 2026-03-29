Acusan de nepotismo a dirigente de Morena

El senador Félix Salgado Macedonio, quien aspira a suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija Evelyn Salgado, criticó el candado en Morena que le impide ser y acusó, sin mencionarla por su nombre, a la dirigente de ese partido, Luisa María Alcalde, de nepotismo porque toda su familia tiene cargos públicos.

En un video difundido en sus redes apuntó: “Soy de Morena pero tengo un impedimento, un estatuto a mí me prohíbe, porque mi hija es gobernadora. Pero fíjense qué paradoja, los que me fustigan, los que critican, es que estamos en contra del nepotismo, sí pues, pero tiene a toda tu familia en el poder”.

“Ahí hay una paradoja, una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos y leales. Estamos contra el nepotismo, pues ningún familiar en el poder”, apuntó en clara alusión a la familia Alcalde.

Dijo que otros, “no quiero dar nombres”, andan con las patrullas de la Guardia Nacional (GN) cuidándolos, “por qué y de qué los cuidan. Cuando una persona es limpia, anda solo y encaro mis problemas y si me toca me va a tocar”.