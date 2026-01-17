Acusan de perversas campañas de desinformación

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó que el mandatario estadounidense Donald Trump haya pedido las cabezas de los gobernadores Rubén Rocha, de Sinaloa, y de Marina del Pilar Ávila, de Baja California.

En sus redes sociales, Velasco acusó “perversas campañas de desinformación” ante falsas versiones difundidas.

El subsecretario de la SRE exhibió información falsa que refiere que Trump supuestamente sostuvo una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que le dio indicaciones sobre la gobernadora y el gobernador.

“Son absolutamente falsas estas versiones. Este tipo de mensajes son parte de perversas campañas de desinformación que no corresponden a los hechos”, dijo Velasco.