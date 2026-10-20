Acusan falta de cooperación para investigar represión

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no ha entregado el expediente ni respondido a sus solicitudes de reunión para esclarecer las posibles violaciones a derechos humanos registradas durante las manifestaciones del 11 y 18 de octubre en Guadalajara, en las que se reportó la presencia de presuntos infiltrados y posibles actos de tortura.

En un comunicado, el organismo que dirige Rosario Piedra señaló que durante los hechos del 11 de octubre se acreditó que personas identificadas como infiltradas estaban coordinadas directamente con autoridades policiales, pese a que declaraciones oficiales las consideraron ajenas a los operativos.

Advirtió que estos hechos deben investigarse, pues recordó que la presencia de infiltrados ha formado parte de escenarios de represión en el pasado.