Acusan formalmente al periodista Rodolfo Ruiz

El periodista poblano y director del portal de noticias e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez fue imputado este miércoles por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

“Lo que buscan es cerrar e-consulta, porque les somos incómodos, quieren desaparecer el medio y callarnos”, alertó el periodista.

Organizaciones civiles y periodistas, como Artículo 19, han manifestado su preocupación por el caso en contra de Rodolfo Ruiz, pues consideran que se trata de una maniobra de presión para afectar la libertad de expresión y exigieron a las autoridades federales y estatales cesar el hostigamiento jurídico.

La investigación inició en 2020 a petición de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, fue durante la presente semana cuando el comunicador comenzó a recibir citatorios del juez que lleva la causa.

Aunque el dueño del portal –medio de comunicación líder que ha venido publicando investigaciones sobre hechos de corrupción- buscó ampararse para diferir una audiencia programada para este miércoles (debido a que no tenía completa la investigación en su contra), finalmente el procedimiento legal se efectúo.

Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, le imputó el presunto delito por parte de uso de recursos de procedencia ilícita y se programó una audiencia para el próximo 23 de diciembre para determinar si es vinculado o no a proceso legal.