Acusan hostigamiento por usar un sombrero

El coordinador de la bancada priista en el Senado, Manuel Añorve Baños, denunció que durante el foro “Cultura de la Seguridad Nacional y la seguridad pública” de este lunes, uno de sus invitados fue perseguido por Resguardo Parlamentario dentro del edificio para exigirle que se quitara un sombrero que llevaba puesto.

“En ese mismo momento lo dije con claridad: esa no es la política del Senado de la República. El Senado es un recinto público, un espacio de diálogo y de libertades, no propiedad de ninguna fuerza política ni de ningún grupo de poder”, escribió el legislador priista en sus redes sociales.

Señaló que como anfitrión del foro y senador de la República, hizo un extrañamiento “respetuoso pero firme” a Resguardo Parlamentario, mismo que será presentado de manera formal por los canales institucionales.

Durante el foro realizado en la Cámara Alta, Añorve Baños habló sobre la seguridad nacional, misma que, acusó, se ha visto deteriorada por la falta de acciones del Gobierno Federal durante los años de Morena.

En el evento institucional, aseguró que la política de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha fragmentado el tejido social, debilitado las instituciones y dejado a la policía municipal abandonada.

Le tienen miedo al sombrero

Jesús García, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Ciudad de México, denunció que personal del área de Resguardo, es decir, seguridad de la Cámara Alta, le exigió despojarse del sombrero que portaba para poder ingresar a las instalaciones.

Sin embargo, se negó, al argumentar que es parte de su vestimenta habitual, por lo que fue custodiado y vigilado por elementos de Resguardo, incluso dentro del auditorio Octavio Paz, donde se desarrolló el evento.