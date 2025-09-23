Acusan inacción por nuevo caso de gusano barrenador

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aseguró que no confiará en México para detener la plaga de gusano barrenador del ganado (GBG) y tomará todas las medidas necesarias, con o sin cooperación mexicana, para proteger su industria ganadera, su frontera y su seguridad alimentaria.

Así lo anunció su titular Brooke Rollins, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó la detección de un caso de gusano barrenador en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a solo 70 millas de la frontera entre México y Texas.

A través de un comunicado, el USDA dijo que este nuevo caso de GBG, que es el más cercano a EE. UU. que se ha registrado hasta el momento durante el actual brote, encendió las alertas en aquel país pues representa una prioridad de seguridad nacional, hecho por el que afirmó que Estados Unidos no confiará en México para proteger su industria ganadera.

“Esta es una prioridad de seguridad nacional. Hemos dado a México todas las oportunidades y todos los recursos necesarios para contrarrestar el NWS (GBG, por sus siglas en inglés) desde que anunciamos el Plan NWS Bold en junio de 2025. Sin embargo, los ganaderos y familias estadounidenses deben saber que no confiaremos en México para defender nuestra industria, nuestro suministro de alimentos o nuestra forma de vida. Estamos ejecutando firmemente nuestro plan de cinco puntas y tomaremos medidas decisivas para proteger nuestras fronteras, incluso en ausencia de cooperación. Además, emprenderemos medidas agresivas contra cualquiera que perjudique al ganado estadounidense”, sentenció Rollins.