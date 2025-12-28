Acusan intento de privatizar la educación en la SEP

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), convocó a la creación de una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la propia SEP, al acusar que la actual conducción del sistema educativo, encabezada por Mario Delgado Carrillo, mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

En un documento difundido en su cuenta de X, Arriaga Navarro planteó la conformación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos.

De acuerdo con el texto publicado la noche del 25 de diciembre, estos comités operarían con mecanismos propios de registro, coordinación y toma de decisiones, distintos a los canales institucionales de la SEP.

Entre los motivos expuestos por el funcionario para impulsar esta nueva estructura organizativa, señala que, dentro de la propia Secretaría, continúan operando políticas, programas y materiales que, según afirma, contradicen el Plan de Estudio 2022 y los principios de la Nueva Escuela Mexicana, impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

El texto también acusa que la privatización educativa persiste a través de distintos mecanismos, entre ellos el otorgamiento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a escuelas privadas, así como la expansión de costos asociados a colegiaturas, materiales, uniformes y condiciones laborales del magisterio.

También menciona la operación de alianzas y programas impulsados por fundaciones y organismos nacionales e internacionales que, sostiene, buscan reinstalar el modelo educativo por competencias.

“Rebelarse” y crear nueva organización educativa

En ese contexto, el desplegado cuya supuesta autoría es de Marx Arriaga, sostiene que la permanencia de estas prácticas justifica el llamado a “rebelarse” y a construir una organización educativa propia, integrada por docentes y personas afines al actual modelo educativo, con el objetivo de defender los Libros de Texto Gratuitos, vigilar las políticas educativas y disputar el rumbo del Sistema Educativo Nacional.