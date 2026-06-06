Acusan intentos de derrocar al gobierno de Bolivia

El Escudo de las Américas, una alianza creada por Estados Unidos junto a gobiernos conservadores de Latinoamérica para combatir el narcotráfico, denunció “los continuos intentos de derrocar” al gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en alusión a las protestas de la oposición.

“Los países miembros de Escudo de las Américas denuncian los continuos intentos de derrocar al gobierno legítimamente elegido por abrumadora mayoría del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”, señalaron en un comunicado.

Calificaron los bloqueos de carreteras como “cínicos esfuerzos para impedir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros vitales al pueblo boliviano”.

Asimismo, denunciaron que hay quienes financian esas protestas con “dinero sucio proveniente del narcotráfico” y advirtieron que esas personas deberán “rendir cuentas”.

El Escudo de las Américas, fundado en marzo por el presidente estadounidense, Donald Trump, está integrado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.