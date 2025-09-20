Acusan irregularidades en detención de activista

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) salió en defensa de Daniel Alfonso Luna Alcántara, en Querétaro, quien fue detenido este jueves por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) al ser acusado de delincuencia organizada.

El organismo que conduce Rosario Piedra precisó en un comunicado que inició ya las investigaciones sobre posibles irregularidades que se habrían producido durante la detención, estancia y traslado de Luna Alcántara a un centro penitenciario de Xalapa, Veracruz.

Indicó que a Luna Alcántara se le acusa de delincuencia organizada en modalidad de terrorismo, por hechos que sucedieron en 2007. Específicamente se le acusa de estar detrás de sabotajes a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Y agregó que de una revisión de fuentes públicas disponibles se infiere que lo acusan de haber participado en acciones realizadas por el Ejército Popular Revolucionario.